"بؤرة كورونا" ترسل 6 أطنان أدوية ومستلزمات طبية للعراق

2020/03/08 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية يوم السبت وصول 6 أطنان أدوية ومستلزمات طبية أرسلتها الصين، وهي بؤرة فيروس كورونا الجديد، إلى العراق لإعانته على مكافحة الوباء.

وأفاد وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، في بيان ورد لشفق نيوز، بـ"وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية بعد رحلة استغرقت 36 ساعة ذهاباً واياباً لنقل الموادّ والأجهزة الطبّية التي بعثتها حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة لمُواجَهة فايروس كورونا".

وأضاف أن "الطائرة تحمل مُستلزمات الفحص المختبريّ لفايروس كورونا وذلك بتوفير (50000) شريط للفحص الطبّي لهذا الفايروس (RT-PCR)، وبدلات للوقاية، وكمامات ومستلزمات طبية أخرى تصل إلى 6 أطنان".

وأشار لعيبي إلى أن "هذه الخطوة جاءت بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 والجهات الحكومية المعنية ضمن التدابير الاحترازية والوقائية ووفق معاير الصحة العالمية المتخذه للتعامل مع هذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره".

وسجل العراق 57 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منها حتى الآن 4، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 1 ميسان، 1 بابل.

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