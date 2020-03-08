صحة الكرخ تعلن تعافي 6 مصابين بكورونا

2020/03/08 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الكرخ بغداد يوم السبت تعافي 6 مصابين بفيروس كورونا بعد إجراء فحوصات مختبرية لهم.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "جميع المصابين الستة المتبقين في مستشفى الفرات العام أظهرت نتائج فحوصاتهم المختبرية خلوهم من الفايروس (النتائج سالبة)".

وتابع بالقول، "ننتظر فحص آخر وإذا ظهرت النتيجة سالبة أيضا فسوف نحتفل بمغادرتهم جميعًا سالمين معافين الى اهلهم".

وسجل العراق 57 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منها حتى الآن 4، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 1 ميسان، 1 بابل.

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