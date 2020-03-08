صحة الكرخ: نتائج المصابين الستة المتبقين بمستشفى الفرات تخلو من كورونا

2020/03/08 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الكرخ، نتائج المصابين الستة بفيروس كورونا المتبقين في مستشفى الفرات العام .

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