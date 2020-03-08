تناول وجبة مسائية صحية لا يسبب زيادة الوزن

2020/03/08 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /العديد من الأشخاص يقومون باعتماد نظام تغذية لا يحتوي على وجبة العشاء من اجل خسارة الوزن.ويبدو أن هذا ليس فكرة صائبة لأن التخلي عن إحدى الوجبات لا يعتبر أمراً صحياً بشكل عام.كذلك فإن تناول وجبة مسائية صحية لا يسبب بالضرورة زيادة الوزن وخصوصاً في حال تم اختيار اطعمة خالية من الدهون والسكريات […]

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