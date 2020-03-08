2020/03/08 | 01:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، ان سفارة العراق في سوريا تُتابع أحوال العراقيّين الذين تعرّضوا لحادث سير في أطراف دمشق.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "سفارة جمهوريّة العراق لدى سوريا تُتابع من كثب أحوال العراقيّين الذين تعرّضوا لحادث سير في أطراف دمشق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارة العراق في سوريا تُتابع أحوال العراقيين الذين تعرّضوا لحادث سير في أطراف دمشق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارة العراق في سوريا تُتابع أحوال العراقيين الذين تعرّضوا لحادث سير في أطراف دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).