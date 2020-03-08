بالصور.. أعضاء الشركة الكورية الذين تعرضوا للاعتداء من قبل مسلحين مجهولين في البصرة

2020/03/08 | 01:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الاحد، بان عدد من اعضاء الشركة الكورية تعرضوا للاعتداء من قبل مسلحين مجهولين في المحافظة قبل عدة ايام، لافتا الى ان زيارة رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي الى البصرة جاءت لهذا السبب.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "قبل بضعة ايام تم غلق طريق احد الشركات الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير من قبل عصابات الاحزاب، وقد تعرض كوادر الشركة الى الضرب والتهديد وتكسير بعض سيارات الشركة كما موضح في بعض الصور".

ولفت الى ان "السبب يعود ان الشركة الكورية رفضت التعاقد مع هذه العصابات في مشروع تأهل طريق ( الفاو - ام قصر ) الاستراتيجي مما دفع هذه العصابات لغلق الشركة الكورية، ومنع وصول حتى مياه الشرب لهم دون تدخل حكومي يذكر".

وتابع ان "هذه العصابات تأخذ اتاوات من هذه الشركة الكورية مالا يقل عن ( ٦ ستة مليون دولار ) شهرياً كأتاوات والطمع الان بالمشروع الجديد حيث يريدون الاحالة على شركاتهم الاقتصادية بالقوة مما دفعهم الى غلق طريق الفاو وضرب كوادر الشركة وايقاف عملها".

واوضح ان "رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي، وصل الى البصرة بالامس لحل هذه المشكلة الا انه عاد الى بغداد لوضع حل لهذه القضية الخطيرة التي تهدد اقتصاد العراق بشكل كامل".

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