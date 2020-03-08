الخارجية تعلن وفاة واصابة 41 عراقيا بحادث سير في سوريا

2020/03/08 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن وفاة واصابة 41 عراقياً بحادث سير في سوريا.

وقال المتح...





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