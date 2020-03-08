اليوم.. مباراتان مهمتان في افتتاح الجولة الخامسة

2020/03/08 | 01:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

تفتتحُ اليوم الأحد مواجهات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز باقامة مباراتين، الأولى يحتضنها ملعب التاجي وتجمع الكهرباء والقوة الجوية، والأخرى يلتقي فيها النجف وأمانة بغداد في ملعب الأول.

ويطمح الجوية الذي كان بالانتظار خلال الجولة الماضية الى مواصلة تحقيق الانتصارات واستعادة صدارة الدوري التي فقدها بفارق نقطة وحيدة لمصلحة النفط،، بينما يأمل الكهرباء ايقاف مسلسل تراجع نتائجه والشروع برحلة البحث عن الفوز الأول في المسابقة والابتعاد عن مناطق القاع، لاسيما ان الفريق بقيادة مدربه عباس عطية يقدم مستويات جيدة للغاية في أغلب مبارياته، لكنه لا ينجح في حسم الأمور لصالحه لاسباب مختلفة منها قلة خبرة بعض اللاعبين.

وفي اللقاء الآخر يشد أمانة بغداد الرحال إلى النجف بمعنويات مرتفعة عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الزوراء، وسيحاول تكرار مافعله عبر الخروج فائزا من مواجهة اليوم، أما النجف صاحب العروض والنتائج المتميزة فانه سيحاول استغلال عامل الأرض لاضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده تقربه أكثر من الصدارة، وتبدو معنويات اللاعبين والجهاز الفني مرتفعة جدا حتى بات الطموح العام يتمثل في التنافس على حصد لقب طال انتظاره بالنسبة لجماهير غزلان البادية.

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