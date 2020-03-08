جيمس بوند يستسلم أمام فيروس كورونا

2020/03/08 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن منتجو فيلم جيمس بوند الجديد “لا وقت للموت” تأجيل طرح الفيلم لمدة سبعة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.وبحسب الشركة المنتجة، سيتم طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ، في دور العرض ببريطانيا يوم 12 تشرين الثاني وبالولايات المتحدة في يوم 25 تشرين الثاني.وأبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن […]

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