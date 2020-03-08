الصحاف : وفاة 26 عراقيا وجرح 15 اخرين بحادث سير في اطراف دمشق

2020/03/08 | 01:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، وفاة 26 عراقيا وجرح 15 اخرين بحادث سير في اطراف العاصمة السورية دمشق.

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