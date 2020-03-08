شاهر أحمد نصر - باقة حب لكِ

2020/03/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاهر_أحمد_نصر الحبّ، والحنان، والجمال، والخير، والحرية قيم مثلها مثل الهواء في أهميته وضرورته لحياة الإنسان...هل يعرف الإنسان الحبّ، وهل يشعر بالحنان، أو يحسّ بالجمال، والخير، وهل يستمتع بالحرية في غياب المرأة؟!هل كانت التفاحة التي أهدتها المرأة إلى الرجل أول درس تلقنه المرأة للرجل في ضرورة البحث المشترك عن الحرية؟ هل المرأة والحرية توءمان، ولن يفوز الإنسان بالحرية طالما المرأة مكبلة، ......

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