محمد مدحت مصطفى - المؤسسات الاجتماعية اليهودية في مصر

2020/03/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى تأسست في القاهرة عدة مؤسسات وجمعيات خيرية لمساعدة اليهود، وكان من أهم هذه المؤسسات: رابطة النهضة الثقافية اليهودية، التي تأسست عام 1908م تأسست وأعلنت في بيان لها بعنوان صحوة الأمة اليهودية أن هدفها خدمة الشعب اليهودي، ودراسة مشاكله، وتأمين مستقبله، والاهتمام بتعليم أبنائه خاصة المحرومين منهم.ومن الجمعيات الأخرى نجد جمعية بخور حوليم للرعاية الطبية.الاتحاد الإسرائيلي لخدمة يهود هليوبوليس، تأسست في......

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