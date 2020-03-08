رشيد غويلب - الشعوب المنسية / هكذا يتجاهل العالم احتجاجات شعوب الجنوب الافريقي!

2020/03/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب اعداد:رشيد غويلبمنذ قرابة عام من الزمن يتابع الرأي العام، السياسيون، ووسائل الإعلام الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في العراق ولبنان والجزائر وشيلي وغيرها من البلدان باهتمام كبير.في حين يطوي الإهمال والنسيان بلدان جنوب القارة الافريقية، التي تبدو، وبعيدا عن الانصاف، فضاءً غير سياسي خاليا من الاحتجاجات والمعارضة للنظم الأوتوقراطية وسياسات الليبرالية الجديدة.شهدت جمهورية مالاوي انتخابات في ......

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