أبرز إغلاقات الحرم المكي تاريخيا

2020/03/08 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مثل قرار إغلاق الحرم المكي وصحن الكعبة بوجه المعتمرين، صدمة وردود فعل عديدة، بالنظر لعدم اعتياد المسلمين رؤية الكعبة المشرفة وقد خلت من الطائفين والعابدين.وأعاد مؤرخون وباحثون ونشطاء تواصل، استذكار العديد من المحطات التي تعرض فيها الحرم وصحن الكعبة، لمثل هذا الإجراء في السابق.وقررت السلطات السعودية إغلاق الحرم المكي أمام المعتمرين […]

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