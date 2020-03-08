2020/03/08 | 01:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، تسجيل حالة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة صلاح الدين : تسجيل حالة يشتبه بإصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة صلاح الدين : تسجيل حالة يشتبه بإصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).