السفارة العراقية تكشف لواع تفاصيل حادث السير في اطراف دمشق

2020/03/08 | 01:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفارة العراقية في سوريا، عن تفاصيل حادث السير الذي وقع في اطراف دمشق.

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