لشيخوخة بلا أمراض.. اتبع هذا النظام الغذائي

2020/03/08 | 02:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يساعد تناول الوجبات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة على مكافحة الشيخوخة والوقاية من الإصابة بالأمراض.وينصح العديد من خبراء التغذية باتباع قائمة محددة من الوجبات الغذائية وفقا لنظام معين من أجل العيش طويلا مع التمتع بصحة جيدة ونشاط وحيوية بحسب (لبنان 24): وفي ما يلي لائحة بأهم الأطعمة التي تساعد على الحماية من الشيخوخة […]

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