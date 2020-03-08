الدفاع الروسية: 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

2020/03/08 | 02:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافليوف، أن المسلحين المتمركزين في محافظة إدلب في الشمال الغربي انتهكوا 19 مرة نظام وقف إطلاق النار.

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