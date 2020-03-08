رابطة المرأة الأردنية - بيان صادر عن رابطة المرأة الأردنية – رما بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

2020/03/08 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابطة_المرأة_الأردنية نحيي الذكرى العاشرة بعد المئة لإطلاق الثامن من آذار يوماً عالمياً للمرأة ، التي تستحق أن نستذكر إرهاصاتها ومقدماتها التاريخية ، فقد جاء إعلان هذا اليوم في خضم نضال المرأة العاملة المنتظمة في حركة نسوية نقابية عمالية مناضلة من أجل حقوقها ومطالبها بالمساواة في الأجر مع الرجل الذي يقوم بنفس العمل، وتقليص ساعات العمل إلى عشر ساعات يومية، وتحسين ظروف وبيئة العمل التي كن يعانين منها ، ففي الثامن......

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