2020/03/08 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن تَسَارَعَ إيقاعُ الأحداث بشأن سَدِّ النهضة الإثيوبي، وازدادت سُخونتها بامتناع إثيوبيا عن توقيع الاتفاق، الذي وَقَّعته مصر بالأحرف الأولى، وأعقبته بانسحابها المُفاجئ من الاجتماع، الذي كان مُقرَّراً في واشنطن يومي 27 و28 من فبراير الماضي.وتَتَابعت سُخونة الأحداث، ببيان وزير الخزانة الأمريكي، الذي أشار فيه لمُحادثاته الثُنائِيَّة مع وزراء بمصر والسُّودان، وتَطَلُّعه لتوقيع الاتفاق النهائي بأقرب وقت،......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فيصل عوض حسن - سَدُّ النَّهْضَةِ: تَضِلِيْلَاْتٌ وَمَخَاْطِرْ ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فيصل عوض حسن - سَدُّ النَّهْضَةِ: تَضِلِيْلَاْتٌ وَمَخَاْطِرْ ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).