السفارة العراقية تكشف تفاصيل حادث السير في اطراف دمشق

2020/03/08 | 03:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة_أين} كشفت السفارة العراقية في سوريا تفاصيل حادث السير الذي وقع في اطراف دمشق.وقالت القائم بالأعمال في السفارة العراقية في سوريا نيران هاشم شاكر لوكالة الانباء العراقية انه في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق وقع حادث اصطدام عند مدخل ريف دمشق في الحاجز المروري، مبينة ان الحادث وقع فيه عدة اصطدامات لسيارات تقل زوار عراقيين.واضافت، ان وزارة الصحة السورية اتخذت الاجراء اللازم بنقل المصابين الى الستشفى، لافتة الى ان هناك عدة مستشفيات استقبلت الجرحى، وتقوم السفارة العراقية بزيارة تلك المستشفيات للاطمئنان على صحة الجرحى.واعربت عن شكرها لوزيري الصحة والداخلية السوريين ومحافظ دمشق لجهودهم المبذولة في هذا المجال، مؤكدة ان السفارة العراقية تجري احصاءً لعدد الجرحى والمتوفيين جراء الحادث .

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