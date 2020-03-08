احذر.. مادة في الطعام تزيد وزنك

2020/03/08 | 03:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة‬ ‫إضافات الأغذية على الصحة، حيث إنها تتسبب في إبطاء عملية الأيض، و‫ترفع خطر الإصابة بالبدانة.‬ ‫وأوضحت الجمعية أن إضافات الأغذية تتمثل مهمتها في إطالة مدة الصلاحية‬ ‫أو تحسين المذاق أو الإقلال من السكر، مثل الغلوتامات ومواد التحلية وفق (الجزيرة)‬.‫وتعمل مادة الغلوتامات -التي تختبئ تحت اسم […]

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