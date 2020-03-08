جفاف العين.. الأسباب والعلاج

2020/03/08 | 04:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يندرج جفاف العين ضمن المتاعب الصحية ‫الشائعة، ويرجع لأسباب عدة مثل التقدم في العمر والعمل لمدة طويلة ‫أمام شاشة الحاسوب.ويمكن مواجهة جفاف العين من خلال القطرات والمراهم ‫المحتوية على الكورتيزون.

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