كيف تقي نفسك من فيروس كورونا في العمل؟

2020/03/08 | 05:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سجلت العديد من دول العالم إصابات بفيروس كورونا المستجد، مما جعله يتحول إلى وباء عالمي.وإلى جانب ضرورة حماية نفسك من الفيروس في المنزل ووسائل النقل العامة، لا بد من توخي الحذر أيضاً في العمل، وخاصة عند وجود عدد كبير من الموظفين.وفيما يلي مجموعة من النصائح لتقي نفسك من فيروس كورونا في […]

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