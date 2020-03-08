أثر مدمر للنوم غير المنضبط

2020/03/08 | 05:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نبهت دراسة طبية حديثة إلى أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بساعة منضبطة للنوم والاستيقاظ، خلال أيام الأسبوع، يعرضون أنفسهم لاضطرابات صحية تصل إلى الإصابة بالنوبة القلبية.ويحرص بعض الناس على الاستيقاظ في الموعد نفسه خلال أيام العمل، لكنهم يتأخرون في مغادرة الفراش في نهاية الأسبوع، ظنا منهم أنهم يعوضون ما فات، دون أن يدركوا […]

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