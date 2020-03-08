5 عوامل تؤثر سلباً على خصوبة الرجل

2020/03/08 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تبلغ نسبة حالات مشاكل الخصوبة 15 بالمائة بين الأزواج حول العالم، وتبلغ حصة الرجل فيها بين 40 و50 بالمائة.وتعتبر مشكلة ضعف الحيوانات المنوية وقلة عددها هي الأكثر شيوعاً.وتلعب مجموعة من العوامل الحياتية دوراً في إنتاج الحيوانات المنوية وتعزيز أو تقليل فرص الخصوبة.إليك أهم هذه العوامل: المنشّطات والمخدرات بعض المنشطات التي يتم […]

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