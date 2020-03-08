هكذا تعقمون هواتفكم لتجنب كورونا

2020/03/08 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثبتت الدراسات بأن الهواتف الجوالة عادة ما تكون موبوءة بالجراثيم والفيروسات التي تظل عالقة بها لأيام، وربما حتى لأسابيع.ومع ارتفاع خطر تفشي فيروس كورونا حول العالم، ظهرت العديد من النصائح الوقائية، أهمها غسل اليدين بكثرة وتطهير الأشياء التي تلمسها اليدان باستمرار، ومن أبرزها الهاتف المحمول.وفيما يلي الطريقة المثلى لتنظيف هاتفك: […]

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