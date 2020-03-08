"كورونا" يحجر الملايين في ايطاليا ويعزل مدناً

2020/03/08 | 07:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت السلطات الإيطالية، الأحد، فرض حجر صحي على ملايين الأشخاص في شمالي إيطاليا، في أحدث خطوات احتواء فيروس "كورونا" المستجد المتفشي في البلاد.وبات إيطاليا إحدى البؤر الرئيسية لفيروس "كورونا" في العالم خارج الصين، مع تسجيل 233 وفاة و5823 إصابة، حتى السبت.وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، وقع مرسوما رئاسيا، ليل السبت، يدخل بموجبه جزءا من شمالي البلاد في الحجر الصحي.وأعلن كونتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.والمناطق المشمولة بالحجر، هي كامل منطقة لومبادريا التي تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.ويعيش في هذه المناطق أكثر من 16 مليون شخص، موزعين على 14 مقاطعة.وكانت السلطات الإيطالية اتخذت سلسلة من التدابير من أجل وقف تفشي كورونا، مثل إغلاق المدارس والجامعات وتنظيم مباريات دوري كرة القدم بلا جمهور في كافة أنحاء البلاد.وعمدت في بداية الأزمة إلى إغلاق المدارس والجامعات في منطقة الشمال الأكثر تضررا من الفيروس، لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تكن مجدية.وقالت الحكومة إنها بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صارمة في مواجهة فيروس "كورونا"، المعروف أيضا بـ"كوفيد 19".

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