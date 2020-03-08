موكب اهالي كربلاء يتعرض لحادث سير مروع في سوريا

2020/03/08 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الانباء السورية ان العشرات لقوا مصرعهم بينهم عراقيون خلال حادث اصطدام صهريج للوقود بحافلتي ركاب وسط البلاد....

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