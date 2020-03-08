2020/03/08 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أشعلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم كواليس برنامج ذا فويس كيدز الذى أسدل الستار عن موسمه الثالث، مساء أمس السبت، حيث ظهرت وهى ترقص على أنغام أغنية “مهم جدا” لـ الفنان الإماراتى حسين الجسمى أثناء تصفيف شعرها.وتداول رواد موقع “إنستجرام” الفيديو بشكل واسع وانقسموا بين مؤيد ومعارض بسبب جرأة نانسى عجرم.وأطلت نانسى بإطلالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : نانسى عجرم تشعل إنستجرام بـ وصلة رقص) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : نانسى عجرم تشعل إنستجرام بـ وصلة رقص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).