شاهد : مستشفى إيراني ترفض استقبال مصاب بـ”كورونا” مُلقى على الأرض!

2020/03/08 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول نشطاء ومغردون مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أظهر سقوط أحد الإيرانيين على الأرض أمام مستشفى الرسول الأكرم بمدينة رشت شمال البلاد.وقال الناشط محمد مجيد الأحوازي، أن المستشفى رفض استقبال المصاب بأعراض فيروس كورونا، بحجة عدم وجود سرير شاغر فيها، بسبب كثرة المصابين بالفيروس، بينما تركته ملقى على الأرض أمامها.وكانت […]

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