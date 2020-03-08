السعودية تعلق الدراسة في القطيف

2020/03/08 | 08:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في محافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.وقالت وكالة الانباء السعودية إن وزارة التعليم تابعت مستجدات انتشار فيروس “كورونا” الجديد ( COVID-19 )، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة […]

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