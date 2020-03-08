ارتفاع إصابات كورونا بالعراق إلى 54

2020/03/08 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.وأعلن بيان للوزارة، نشرته على موقعها الرسمي أنه تم “تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبع حالات في العاصمة بغداد والثامنة في النجف”.وأضافت […]

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