آخر أرقام كارثة فندق كورونا

2020/03/08 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن نحو 30 شخصا ما زالوا محاصرين من جراء انهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا في مدينة كوانزو الساحلية، الواقعة في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين.وبعد حوالي 4 ساعات من وقوع الحادث، أعلنت بلدية كوانزو إنقاذ 38 شخصا من إجمالي 70 كانوا في فندق […]

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