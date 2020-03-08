33 إصابة جديدة بكورونا في مصر

2020/03/08 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر.وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن هناك 11 حالة على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحي، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.وأضافت أن حاملة […]

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