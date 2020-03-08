مريم نجمه - أعرف بلادك - 14 - من أقدم المدارس في دمشق ( الآسية ) ؟

2020/03/08 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه تعتبر سوريا عمومًا مركز حضاري هام في منطقة الشرق الأوسط، , وفيها وجدت أول أبجدية متكاملة في التاريخ وهي الأبجدية الأوغاريتية - حضارة أوغاريت - شمال غرب سوريا .-----كان نظام التعليم يهتم بتعليم الكتابة قديماً على الألواح الطينية والصخور وجلد الغزال وغيره من الحيوانات ، ثم تطورت الكتابة وأصبحت مهنة من أقدس المهن وأجملها وأتعبها , وكان يسمى من يتقن ذلك كاتبًا ثم معلماً .لم تكن المدا......

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