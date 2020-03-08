يوسف محسن - الحرب الأهلية الطائفية في العراق (2003 – 2017)

2020/03/08 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يوسف_محسن صدر عن الدار العربية للموسوعات – بيروت كتاب (الحرب الأهلية الطائفية في العراق، النزاع المسلح بين الميليشيات الشيعية والمتمردين القوميين السنّة والسلفيين الجهاديين (2003 – 2017) للباحث يوسف محسن في اربع مجلدات ، الكتاب يحتوى على عشرات الخرائط والجداول البيانية ، ادناه مقدمة الكتاب الحرب الأهلية الطائفية في العراق ......

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