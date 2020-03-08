50 تريليون دينار عجز الموازنة بالعراق

2020/03/08 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية، مظهر صالح، أن نسبة العجز في الموازنة بلغ خمسين تريليون دينار، ولا يوجد ما يعوض ذلك سوى الاستدانة.وقال صالح في بيان تابعته المستقلة إن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية تحتاج لتضحيات، داعيا مجلس النواب إلى إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 إلى اليوم التي رتبت […]

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