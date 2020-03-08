كمية البيض المسموح تناوله يوميا

2020/03/08 | 08:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت دراسة أجراها فريق علماء من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية عدد البيضات المسموح بتناولها خلال يوم واحد.ووفقا للدراسة التي شارك فيها 215 ألف رجل وامرأة ونشرت على موقع “سي إن إن هيلث”، فإن المعدل المتوسط لاستهلاك البيض يوميا والذي يحافظ على صحة الإنسان، ولا سيما نظام القلب والأوعية الدموية هو تناول […]

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