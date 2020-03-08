بيومها العالمي.. مسرور بارزاني يوجه دعوة صحية للمرأة باقليم كوردستان

2020/03/08 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد 8 آذار (مارس) 2020، تهنئة الى المرأة في إقليم كوردستان والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، داعياً إياها الى لعب دورها المعهود للإسهام في تعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال بارزاني في بيان، "أتوجه إلى المرأة في إقليم كوردستان والعالم أجمع، بخالص التهاني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



إن إحياء الثامن من آذار هو تقدير لنضال المرأة في سبيل العدالة الاجتماعية والمساواة وإنهاء الظلم والاضطهاد.واضاف "لقد لعبت المرأة الكوردستانية دوراً محورياً في الحركة النضالية التحررية لشعب كوردستان ضد الاحتلال والاضطهاد المجتمعي، وإذ نحيي نضال المرأة في كوردستان- ولاسيما مقاتلات البيشمركة- بدءاً من ثورات كوردستان وصولاً الى دورهن المشهود في محاربة إرهابيي داعش، فإننا نجدد التزام حكومة إقليم كوردستان في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بصورة عامة وحقوق المرأة على نحو خاص، وضمان المساواة في فرص العمل والمشاركة في مختلف مجالات الحياة".ودعا المرأة في إقليم كوردستان "أن تمارس دورها الفعّال في نشر الوعي الصحي وتطبيق التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما نطلب منها أن تحث جميع افراد الاسرة والأقارب على العناية بالنظافة والحفاظ على البيئة والتي هي واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق الجميع".

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