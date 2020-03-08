توصيات صالح العراقي المقرب من السيد الصدر لمواجهة ’كورونا’

2020/03/08 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في مواقع التواصل 12 توصية للوقاية من فيروس كورونا....

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