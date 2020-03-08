صحة الكرخ تعلن نتائج المشتبة باصابتهم بـ’كورونا’

2020/03/08 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، عن نتائج المتبقين في مستشفى الفرات العام المخصص للمشتبة باصابتهم بفيروس كورونا....

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