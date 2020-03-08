لاتهامهم بالخيانة.. بن سلمان يعتقل ثلاثة أمراء من العائلة المالكة

2020/03/08 | 08:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيفي مؤشر إلى تشديد ولي العهد محمد بن سلمان قبضته على السلطة في بلاده، تم اعتقال ثلاثة أفراد من العائلة المالكة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها أن الحرس الملكي اعتقل في وقت مبكر الجمعة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان، وابن شقيق الملك الأمير محمد بن نايف من منزليهما بعد اتهامهما بالخيانة.وأوردت الصحيفة أن الأميرين اللذين كانا في الماضي مرشحين للعرش اتُهما بـ»تدبير انقلاب بهدف إطاحة الملك وولي العهد» وهما يواجهان عقوبة السجن المؤبد وصولا إلى احتمال الإعدام، بحسب المصدر.كما تحدثت صحيفة نيويورك تايمز بدورها عن هذه التوقيفات، مضيفة أن أحد أشقاء الأمير محمد بن نايف، الأمير نواف بن نايف، أوقف ايضا.وسبق أن شهدت المملكة في منتصف أيلول 2017 احتجاز عشرات الأشخاص بينهم كتّاب وصحافيون ورجال دين.وبعد نحو شهر ونصف، أوقفت السلطات في تشرين الثاني عشرات الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين لثلاثة أشهر على خلفية تهم قالت إنها تتعلق بالفساد، فسجنتهم في فندق «ريتز كارلتون» الفخم في الرياض ولم تطلق سراحهم إلا بعد التوصل إلى تسويات مالية.ومنذ تسلمه منصبه، يقدّم ولي العهد نفسه على أنه إصلاحي، بعدما تمكن من تقليص نفوذ الشرطة الدينية في المملكة، وإعادة الحفلات الموسيقية الى العاصمة ومدن أخرى، وفتح دور السينما من جديد، متعهدا باعتماد إسلام «معتدل».

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