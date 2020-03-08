واشنطن تسجل أول إصابة بكورونا

2020/03/08 | 08:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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