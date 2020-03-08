اطنان المستلزمات الطبية المقدمة من الصين تصل العراق

2020/03/08 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل العراقي عن وصول طائرة تنقل فريقا طبيا صينيا وشحنة مواد واجهزة طبية بعثتها الصين لمواجهة فيروس "كورونا"....

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