مسرور بارزاني: ملتزمون بضمان مساواة المرأة في فرص العمل

2020/03/08 | 08:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - من إرشيف كوردستان 24

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