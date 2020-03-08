قروض مالية جديدة لتمويل المشاريع المختلفة.. تعرف على ألية التقديم عليها

2020/03/08 | 08:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل الى 25 مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” إنه “تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ […]

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