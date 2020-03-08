إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في البلاد إعتباراً من اليوم الاحد

2020/03/08 | 09:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للأحوال المدنية والإقامة والجوازات، إيقاف العمل بإصدارة المستمسكات الثبوتية في البلاد إعتباراً من يوم الاحد لمنع إنتشار فيروس كورونا في البلاد.وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه […]

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