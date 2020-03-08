2020/03/08 | 09:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".

ودعا الرافدين في بيانه "المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، موضحاً أن "مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن منح قروض للمواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن منح قروض للمواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).