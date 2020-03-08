الرافدين يمنح قرض الـ 25 مليوناً لأصحاب المحلات والمهن الأخرى

2020/03/08 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل إلى 25 مليون دينار.

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